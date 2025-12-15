© Tvzap.it - Sondaggi politici, la rimonta è inaspettata: chi vincerebbe oggi alle elezioni

Il quadro dei sondaggi politici delle ultime settimane mostra un sistema meno statico rispetto al recente passato. Le variazioni nelle intenzioni di voto restano contenute, ma la loro continuità sta progressivamente ridisegnando gli equilibri tra i principali schieramenti. La coalizione di centrodestra rimane in testa, ma il vantaggio sul cosiddetto campo largo si è assottigliato in modo sensibile. La nuova Supermedia YouTrend, che aggrega i principali istituti demoscopici sulle ultime due settimane, segnala una flessione per Fratelli d’Italia e, parallelamente, una crescita significativa per il Movimento 5 Stelle, accompagnata da un consolidamento del Partito democratico e da un leggero progresso di Alleanza Verdi-Sinistra. Tvzap.it

SONDAGGI POLITICI OGGI: IL SORPASSO CHE NESSUNO SI ASPETTAVA!

