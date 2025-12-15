Solstizio d' inverno al Club 11 | 11

Il 21 dicembre, nel solstizio d'inverno, il Club 11:11 di Bologna si anima con musica, teatro e magia per celebrare il giorno più buio dell’anno. Dalle 16 alle 17, porte aperte per un evento dedicato ai bambini, offrendo un’occasione speciale per condividere emozioni e allegria in un’atmosfera coinvolgente.

Il 21 dicembre sarà "il giorno più buio dell'anno" e allora perché non "accenderci" con musica, teatro e un pizzico di magia! Apriremo le porte del nostro Club 11:11 a Bologna in zona centro dalle ore 16 alle 17 circa con musica e teatro per bambini. Ascolteremo le più belle canzoni natalizie e.

