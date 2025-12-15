Solofra arriva La Banda di Babbo Natale in Bici

Domenica 21 dicembre, Solofra si anima con l’arrivo de “La Banda di Babbo Natale in Bici”, un evento natalizio dedicato a tutte le età. Una mattinata ricca di allegria, magia e spontaneità, che coinvolgerà la comunità locale e offrirà un’occasione speciale per vivere lo spirito del Natale in modo unico e divertente.

