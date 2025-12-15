Solo uno tra Omer e Domenico si aggregherà al gruppo dei finalisti che giovedì 18 dicembre giocherà per la vittoria finale
Stasera, lunedì 15 dicembre 2025, su Canale 5, va in onda una puntata importante di Grande Fratello, che non rappresenta la finale prevista per giovedì 18 dicembre. Solo uno tra Omer e Domenico si unirá al gruppo dei finalisti, che si contenderà la vittoria nell'ultima puntata della stagione.
Q uella in onda stasera, lunedì 15 dicembre 2025, non è la finale del Grande Fratello 2025. inizialmente annunciata per oggi, la finale andrà in onda giovedì 18 dicembre su Canale 5 in prima serata. Oggi alle 21:20, ma l’orario è puramente indicativo dato che nelle ultime settimane il reality ha sempre preso il via intorno alle 22:00, c’è una semifinale bis. Il motivo del raddoppio settimanale non sta a significare che gli ascolti del Grande Fratello 2025 funzionano e per questo si è deciso di sfruttarlo al massimo. Purtroppo il reality condotto da Simona Ventura non è Temptation Island che macina record su record. Iodonna.it
