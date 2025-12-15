Solo un pari per le citte amaranto Lazzari e Tamburini evitano il ko
L'Arezzo Calcio Femminile ottiene un punto prezioso nella difficile trasferta di Roma contro il Trastevere, ultima in classifica. La sfida si conclude con un pareggio 2-2, grazie alle reti di Lazzari e Tamburini, che evitano una sconfitta più pesante per le amaranto.
L’Arezzo calcio femminile limita i danni a Roma e pareggia 2-2 sul campo del Trastevere ultimo in classifica. La gara, disputata ieri, ha visto la formazione di casa trovare il doppio vantaggio, ma le amaranto sono riuscite a rimontare conquistando un punto prezioso per come si era incanalata la sfida. La compagine romana si porta in vantaggio al 24’ con il più classico dei gol dell’ex: Zito, in amaranto nella passata stagione, incorna bene un calcio d’angolo e non lascia scampo a Verano. La reazione dell’Arezzo sortisce un palo nel finale di primo tempo di Tamburini, sfortunata nell’occasione. Lanazione.it
