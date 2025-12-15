Solidarietà l' ospedale ospita il Natale del Volontariato col mercatino delle associazioni
Torna il “Natale del Volontariato”, l'atteso appuntamento con la solidarietà all'ospedale Infermi di Rimini. Le associazioni di volontariato che operano quotidianamente al suo interno uniscono infatti le forze per organizzare un grande mercatino di beneficenza, un'iniziativa volta a raccogliere. Riminitoday.it
Musica e solidarietà: Luis Landrini porta un sorriso ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’Ospedale San Giovanni #musica #solidarietà #ospedale #pediatria x.com
SOLIDARIETA' - Il personale della Pediatria e la direzione dell’ospedale, hanno espresso il loro apprezzamento per la donazione, sottolineando l'importanza di strumenti adeguati per garantire la migliore assistenza possibile - facebook.com facebook