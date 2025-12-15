Sold out al TIN per lo spettacolo ’Utòpia per Neapolis’ al Fringe Festival

Lo spettacolo ’Utòpia per Neapolis’ ha registrato il tutto esaurito al TIN durante il Napoli Fringe Festival. Diretto artisticamente da Laura Valente, l’evento si terrà il 21 dicembre alle 18, attirando un pubblico entusiasta e appassionato. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura napoletana.

Napoli Fringe Festival con la direzione artistica di Laura Valente -sarà in scena il 21 dicembre dalle 18.00 alle 21.00 al TIN – Teatro Instabile Napoli. Napoli si racconta e si reinventa attraverso il teatro, la musica, la danza e la poesia con Utòpia per Neapolis, progetto artistico prodotto dal Consorzio Utòpia nell’ambito del Napoli Fringe Festival – direzione artistica Laura Valente –  in scena il 21 . 2anews.it

