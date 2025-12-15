Sogno o Realtà chi vince? Loredana Previdi ai mercoledì coi grilli per la testa

Il 17 dicembre alle 17:30, presso la Libreria Romagnosi, si terrà un incontro nell’ambito della rassegna

Mercoledì 17 dicembre alle ore 17,30 alla Libreria Romagnosi nell'ambito della rassegna letteraria "i mercoledì coi grilli per la testa" Claudio Arzani, giornalista, scrittore e poeta, presenta Loredana Previdi con il suo nuovo libro "Sogno o Realtà, chi vince?" (Lir edizioni 2025).Natali nel. Ilpiacenza.it