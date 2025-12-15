È stato annunciato il calendario della Serie A1 2026 di softball, con il torneo che prenderà il via nell'ultimo weekend di marzo e si concluderà a metà settembre con le Italian Softball Series. La stagione promette un intenso susseguirsi di partite, offrendo agli appassionati un nuovo emozionante appuntamento con il massimo livello del campionato italiano.

© Forlitoday.it - Softball, il calendario della serie A1 2026: si comincia nell'ultimo weekend di marzo

Svelato il calendario del nuovo campionato di Serie A1 2026 di softball, che comincerà nel fine settimana del 28 e 29 marzo, e si chiuderà nella seconda metà di settembre con le Italian Softball Series. Dieci sono le squadre iscritte al campionato, nella cui prima giornata spicca il derby tra. Forlitoday.it

24 ore di Softball

Serie A1 Softball: Italposa Forlì sfida Bertazzoni Collecchio in trasferta - Italposa Forlì affronta Bertazzoni Collecchio con Cacciamani di ritorno e Spiotta in infermeria. ilrestodelcarlino.it

Softball, qualificazioni mondiali: Italia in un girone di ferro - facebook.com facebook