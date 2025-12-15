Softball il calendario della serie A1 2026 | si comincia nell' ultimo weekend di marzo

È stato annunciato il calendario della Serie A1 2026 di softball, con l'inizio previsto per l'ultimo weekend di marzo e la conclusione con le Italian Softball Series a metà settembre. La stagione promette un intenso programma di incontri, offrendo agli appassionati emozioni e spettacolo fino all'ultimo inning.

Svelato il calendario del nuovo campionato di Serie A1 2026 di softball, che comincerà nel fine settimana del 28 e 29 marzo, e si chiuderà nella seconda metà di settembre con le Italian Softball Series. Dieci sono le squadre iscritte al campionato, nella cui prima giornata spicca il derby tra.

Il COG, Comitato Organizzatore Gare, ha pubblicato il calendario del nuovo campionato di Serie A1 2026 di softball, che comincerà nel fine settimana del 28 e 29 marzo, e si chiuderà nella seconda metà

