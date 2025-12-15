Socotec | gli occhi della diga

Nel secondo episodio di “Number Ten”, si approfondisce il ruolo di Socotec, società incaricata del monitoraggio e dei rilievi della Nuova Diga Foranea di Genova. Un viaggio tra tecnologia e precisione, che svela i dettagli di un cantiere marittimo di grande rilevanza, il più grande d’Italia, tra sfide tecniche e innovazioni.

(Adnkronos) – Nel secondo episodio di "Number Ten", il viaggio dentro le dieci eccellenze della Nuova Diga Foranea di Genova prosegue con una storia che si svolge sotto e sopra il livello del mare: quella di Socotec, la società incaricata del monitoraggio e dei rilievi del più grande cantiere marittimo d'Italia. Se l'impresa dei sommozzatori Drafinsub (raccontata nel primo episodio di Number Ten) evocava un'avventura spaziale, il lavoro di Socotec richiama invece la precisione di un maestro artigiano

