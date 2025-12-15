Smog a Milano rientra l' emergenza | disattivate le misure temporanee

A Milano, l'emergenza smog si conclude con la revoca delle misure temporanee. Dopo due giorni di superamenti dei limiti di Pm10, le restrizioni adottate dal 12 dicembre vengono disattivate, segnando una svolta nelle condizioni ambientali della città.

Dopo i livelli di Pm10 nell'aria, che per due giorni consecutivi hanno superato i livelli massimi, vengono disattivate le misure temporanee che erano state istituite a partire dal 12 dicembre. Per due giorni consecutivi, infatti, concentrazioni medie giornaliere di Pm10 sono risultate inferiori. Milanotoday.it

