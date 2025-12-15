smart #2 il ritorno dello spirito fortwo
Smart annuncia il ritorno della smart #2, una city car completamente elettrica progettata per continuare l’eredità della fortwo. Con un focus sull’innovazione e la sostenibilità, il nuovo modello punta a rafforzare la presenza del marchio nel segmento delle auto urbane, offrendo un’alternativa ecologica e compatta per la mobilità cittadina moderna.
(Adnkronos) – Smart accelera lo sviluppo della futura smart #2, la city car completamente elettrica destinata a raccogliere l’eredità della fortwo. La nuova generazione nascerà sulla piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), attualmente impegnata in un articolato programma di validazione su strada. La piattaforma ECA costituirà il fulcro tecnologico del progetto: propulsione elettrica di nuova generazione, . Periodicodaily.com
