Smantellato un giro di falsi del lusso

Un giro di falsi del lusso è stato smantellato a Siracusa, dove una villa trasformata in boutique clandestina vendeva capi, borse, orologi e accessori falsi delle grandi marche. Operavano attraverso dirette social e un sito web su server statunitensi, con venditori a volto coperto, evidenziando un'organizzazione illecita dedicata alla contraffazione.

