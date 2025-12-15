Sky Media accordo triennale con FriendsVivo Multimedia per la pubblicità negli eventi dal vivo

Sky Media ha annunciato un accordo triennale con FriendsVivo Multimedia, a partire dal 1° gennaio 2026. L'intesa prevede la gestione esclusiva degli spazi pubblicitari sugli schermi degli eventi live organizzati da FriendsVivo, creando un nuovo ecosistema pubblicitario che integra brand, musica e spettacoli dal vivo in diverse location italiane.

Dal 1° gennaio 2026 Sky Media gestirà in esclusiva gli spazi pubblicitari sugli schermi degli eventi live di Friends&Vivo Multimedia, dando vita a un nuovo ecosistema ADV che integra brand, musica e spettacoli dal vivo in stadi, arene, palasport e teatri di tutta Italia. Sky Media, la concessionaria pubblicitaria di Sky Italia, e Friends&Vivo Multimedia, media company leader nel. su Digital-News. Digital-news.it

