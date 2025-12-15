Skjelmose rinnova con la Lidl-Trek fino al 2028 | Questa squadra è la mia famiglia mi sento a casa

Jonas Skjelmose ha rinnovato il contratto con la Lidl-Trek fino al 2028, confermando il suo impegno con la squadra. L'atleta ha dichiarato di sentirsi a casa e parte di una famiglia all’interno del team. Mentre si avvicina l'inizio della nuova stagione, le squadre si preparano a scendere in pista per affrontare nuove sfide e obiettivi.

© Oasport.it - Skjelmose rinnova con la Lidl-Trek fino al 2028: “Questa squadra è la mia famiglia, mi sento a casa” Sono settimane importanti per le squadre di ciclismo che, a breve, torneranno in pista per dare il via alla nuova stagione. Si pianificano i programmi dei diversi corridori e si consolidano rapporti già esistenti con i rinnovi contrattuali. Mattias Skjelmose ha prolungato il suo accordo con la Lidl-Trek per altri due anni e, dopo le voci che lo vedevano nel mirino della Uno-X Mobility, sarà uno dei pilastri della formazione tedesca almeno fino al 2028. Sul significato del rinnovo di contratto: “ Rinnovare il mio contratto con Lidl-Trek significa tutto per me. L’ho già detto molte volte in passato e probabilmente lo ripeterò ancora molte volte in futuro: questa squadra è la mia famiglia, mi sento a casa e non riesco a immaginarmi in nessun altro posto “. Oasport.it Skjelmose rinnova con la Lidl-Trek fino al 2028: “Questa squadra è la mia famiglia, mi sento a casa” - Sono settimane importanti per le squadre di ciclismo che, a breve, torneranno in pista per dare il via alla nuova stagione. oasport.it

Niente Tour de France per Jonathan Milan, Skjelmose sarà gregario di Ayuso - Trek ha presentato i programmi stagionali, con diverse novità e sorprese: al Tour il leader sarà Juan Ayuso ... it.blastingnews.com

Lidl-Trek, Mattias Skjelmose rinnova fino a fine 2028: “Questa squadra è la mia famiglia, mi sento a casa e non riesco a immaginarmi in nessun altro posto” x.com

James Shaw rinnova con la EF Education-EasyPost #CicloMercato - facebook.com facebook