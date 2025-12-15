Skills R-Evolution | alla Zisa una serata per ripensare l’apprendimento e il futuro della comunità

La serata Skills R-Evolution alla Zisa invita a riflettere sul ruolo dell’apprendimento come strumento di crescita personale e collettiva. Un momento di confronto e innovazione per ripensare il futuro delle comunità, superando i confini della scuola e del lavoro tradizionali e promuovendo un approccio più inclusivo e sostenibile.

Imparare non è solo una questione di scuola o di lavoro, ma un modo per prendersi cura delle persone e delle comunità. È questo il messaggio al centro di Skills R•evolution, l'evento promosso da CEIPES ETS e ospitato l'11 dicembre al Noz - Nuove Officine Zisa, nel cuore di Palermo, nell'ambito della Lifelong Learning Week 2025. E quando cambia una persona, può trasformarsi anche una comunità. Skills R-evolution è l'evento che abbiamo creato per ripensare insieme il lifelong learning e immaginare nuove opportunità di crescita per tutte e tutti.