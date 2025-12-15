Simone Deromedis si distingue nelle qualifiche di skicross a Arosa, ottenendo un piazzamento tra i primi cinque. La località svizzera, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, offre condizioni favorevoli sulla neve, contribuendo a un inizio promettente per gli italiani in questa stagione di alto livello.

© Oasport.it - Skicross: Deromedis in top 5 nelle qualifiche alla Coppa del Mondo di Arosa, ok Galli

Impatto positivo per Simone Deromedis con la neve di Arosa, location elvetica che ospita in queste ore la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. L’azzurro ha infatti centrato il quinto posto in occasione delle qualifiche, ben comportandosi in quello che è a tutti gli effetti un tracciato Sprint. Nello specifico il nativo di Trento, grande protagonista lo scorso weekend in Francia, ha segnato il quinto tempo al primo intermedio e il settimo al secondo, ottenendo complessivamente un ritardo di appena 0.30 dal canadese Reece Howden, il quale ha fermato il cronometro a 27. Oasport.it

What an incredible run from Simone Deromedis ???? #shorts

Skicross: Deromedis in top 5 nelle qualifiche alla Coppa del Mondo di Arosa, ok Galli - Impatto positivo per Simone Deromedis con la neve di Arosa, location elvetica che ospita in queste ore la terza tappa valida per la Coppa del Mondo ... oasport.it