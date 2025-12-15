Sistema migratorio italiano bloccato da incoerenza politica e caos burocratico

Il sistema migratorio italiano si trova in uno stato di impasse, ostacolato da incoerenze politiche e inefficienze burocratiche. In questo contesto, l’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere (Anolf) della Cisl ha organizzato una manifestazione di solidarietà per sostenere la comunità ucraina, evidenziando l’urgenza di riforme e azioni concrete per affrontare le sfide migratorie.

Domenica 14 dicembre si è tenuta l’iniziativa di solidarietà con cui l'Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere (Anolf), nata presso la Cisl per aiuto e supporto ai cittadini stranieri, ha dato sostanza al suo impegno a sostegno della comunità ucraina. Anolf ha scelto di stanziare un contributo. Ilpiacenza.it

