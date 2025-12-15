© Tgcom24.mediaset.it - Siracusa, una villa trasformata in showroom e maschere: così vendevano falsi di lusso online

La guardia di finanza di Siracusa ha smantellato un sistema sofisticato di vendita di prodotti contraffatti alimentato da dirette social e da un sito dedicato. Al termine di un'indagine coordinata dalla Procura, tre persone sono state denunciate per ricettazione e commercio di articoli falsi. Sono stati sequestrati migliaia di prodotti e beni per circa 300mila euro, tra cui una Lamborghini Urus. Gli investigatori hanno scoperto che la villa con piscina del principale indagato era stata trasformata in uno showroom clandestino. Le stanze erano allestite come una boutique di alta moda, con abbigliamento, borse, accessori e orologi riportanti marchi di lusso, tutti rigorosamente contraffatti. Tgcom24.mediaset.it

Maschere e lusso fake: blitz nella villa-showroom

