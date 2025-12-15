Sinner relax e golf con Vagnozzi e Cahill a Dubai – Il video

Jannik Sinner si trova a Dubai per preparare al meglio la stagione 2026, alternando allenamenti tennistici a momenti di relax. In compagnia degli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill, il giovane talento altoatesino si dedica anche al golf, dimostrando un approccio equilibrato tra sport e benessere.

