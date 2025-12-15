Sindaco Vicenza | Magis vuole diventare sempre di più un player nazionale

Il processo di espansione di Magis, ex Agsm Aim, segna un'importante step nella crescita del brand, che mira a consolidare la propria presenza a livello nazionale. Dopo aver rafforzato le proprie radici a Verona e Vicenza, l'azienda punta ora a espandersi oltre i confini locali, con l'obiettivo di affermarsi come un attore significativo nel panorama energetico italiano.

Verona, 15 dic. (Adnkronos) - “La nascita del brand Magis è un grandissimo segnale. Significa che Agsm Aim, ora Magis, dopo aver consolidato una grande forza a Verona e a Vicenza, oggi guarda fuori dai confini della sua storia cercando di diventare sempre di più un player nazionale. Per avere risalto, forza fuori dai nostri confini serviva un nome spendibile e questa per le città penso sia veramente una buona notizia”. Così il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, intervenendo a Verona durante la presentazione del nuovo nuovo brand Magis nato da Agsm Aim. Il nome del nuovo marchio nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome. Iltempo.it

