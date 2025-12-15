Sindaco Verona | Con Magis diamo un' identità unica ad Agsm Aim

Il sindaco di Verona annuncia l'unificazione di Agsm e Aim, due aziende storicamente radicate sul territorio, con l'obiettivo di conferire loro un'identità comune e rafforzare il ruolo nel settore energetico e dei servizi pubblici. Questa decisione segna un passo importante verso una maggiore coesione e riconoscibilità territoriale.

Verona, 15 dic. (Adnkronos) - "Credo fosse arrivato il momento di dare un'identità unica a due aziende come Agsm e Aim storicamente radicate sui rispettivi territori che banalmente venivano chiamate ancora con il vecchio nome. Ora si chiameranno con un nome solo, ma quello che a noi interessa maggiormente, in qualità di soci pubblici, è navigare come una squadra sola a prescindere poi dalle varie alternanze che sappiamo possano esserci sulle amministrazioni delle nostre città". Sono le parole di Damiano Tommasi, sindaco di Verona, intervenendo alla presentazione di Magis, il nuovo brand che prenderà il posto di Agsm Aim e che nasce dalla ricombinazione delle lettere del vecchio nome.

Sindaco Vicenza: "Magis vuole diventare sempre di più un player nazionale" - Significa che Agsm Aim, ora Magis, dopo aver consolidato una grande forza a Verona e a Vicenza, oggi guarda fuori da ... lagazzettadelmezzogiorno.it

