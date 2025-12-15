Simone Moro ricoverato | Spavento ma sta bene

Simone Moro è stato ricoverato in ospedale a Kathmandu dopo aver accusato un malore nel villaggio di Khare, a 5.045 metri di quota in Nepal. Dopo un intervento di emergenza, l'alpinista è stato trasportato in elicottero e ora sta bene. La sua condizione è sotto controllo e si trova in fase di recupero.

© Ilgiorno.it - Simone Moro ricoverato: "Spavento, ma sta bene" Simone Moro in ospedale a Katmandu dopo malore. Ora sta bene. Dopo essersi sentito male nel villaggio di Khare – a 5,045 metri di quota, in Nepal – sabato Moro è stato trasportato in elicottero a Kathmandu, dove ha ricevuto le prime cure. Lo rende nota lo staff dell’alpinista cinquantottenne bergamasco. Moro si trovava nella valle del Khumbu per acclimatarsi prima di tentare la salita invernale in stile alpino del Manaslu assieme al giovane nepalese Nima Rinji Sherpa e al fotografo polacco Oswald Rodrigo Pereira. Stando alle informazioni pubblicate dal Tourism Times e dal sito Explorersweb, giovedì Moro e Nima Rinji Sherpa erano saliti in cima al Mera Peak (6,476 metri) in grande velocità, partendo dal campo alto alle 7,30 della mattina e raggiungendo la cima alle 9,50. Ilgiorno.it DENTRO LA RISSA SULL'EVEREST - SiMONE MORO vs SHERPA Simone Moro ricoverato: "Spavento, ma sta bene" - La videochiamata coi medici in Italia e il trasferimento in elicottero all’ospedale. ilgiorno.it

Malore per Simone Moro prima di salire il Manaslu. Ricoverato a Katmandu: "ma ora sta meglio" - L’alpinista di fama mondiale, l’unica persona nella storia ad aver realizzato 4 ... ilgiorno.it

Attimi di apprensione per Simone Moro, alpinista bergamasco di 58 anni e recordman mondiale per il maggior numero di ottomila scalati in inverno. L’atleta è attualmente ricoverato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, dove si trova sotto osservazione per ac - facebook.com facebook

Attimi di apprensione per Simone Moro, alpinista bergamasco di 58 anni e recordman mondiale per il maggior numero di ottomila scalati in inverno. L’atleta è attualmente ricoverato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, dove si trova sotto osservazione per ac x.com