Simona Tagli spuntano foto succinte e salta il matrimonio | Il mio compagno non l' ha presa bene

Simona Tagli ha deciso di annullare il matrimonio con Francesco Ambrosoli, dopo che sono emerse foto intime che hanno causato tensioni tra loro. La coppia, insieme da vent’anni e genitori di una figlia, aveva già fissato la data delle nozze, prevista per il 13 maggio 2026, ma ora il progetto sembra essere sfumato.

