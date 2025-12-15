Simona Tagli salta il matrimonio con Francesco Ambrosoli | il motivo

Simona Tagli, nota architetta e figura della televisione degli anni Ottanta e Novanta, ha annunciato di aver rinviato il suo matrimonio con Francesco Ambrosoli, previsto per il 13 maggio 2026. La decisione rappresenta un cambiamento importante nella loro vita, anche se al momento non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta.

Il matrimonio non si farà. Almeno per ora. Simona Tagli, classe 1964, milanese doc, architetta di formazione e volto simbolo della televisione degli anni Ottanta e Novanta, ha deciso di mettere un punto — o forse solo una lunga pausa — alle nozze con Francesco Ambrosoli, fissate per il 13 maggio 2026. Una data che sembrava suggellare un legame ventennale, attraversato da luci e ombre, ma che oggi resta solo un promemoria di ciò che poteva essere. Perché Simona Tagli non si sposa più. A chiarirlo è lei stessa sulle colonne di Repubblica, con parole nette: " No, al momento no ", risponde quando le si chiede se il matrimonio sia ancora nei programmi.

Le mariage de Simona Tagli est annulé après vingt ans de relation : « Elle ne veut plus m'épouser. - Simona Tagli, matrimonio saltato: la decisione dolorosa dopo anni di rinunce e sacrifici. notizie.it

Simona Tagli: “La data era fissata ma non mi sposo più. Nella vita ho fatto anche voto di castità” x.com

