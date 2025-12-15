Simona Tagli e il matrimonio saltato per delle foto
Simona Tagli ha annunciato che non si sposerà più: il compagno ha cambiato idea dopo aver visto delle sue foto nuda che ha pubblicato Dagospia. Ildifforme.it
Notizia shock: gravissimo furto a casa del chitarrista di Vasco Rossi
Simona Tagli: “La data era fissata ma non mi sposo più. Nella vita ho fatto anche voto di castità” - Da “Drive In” all’incontro con il principe di Monaco fino alla candidatura per Fratelli d’Italia alle comunali di Milano ... repubblica.it
Simona Tagli: «Il 13 maggio sposo in chiesa il padre di mia figlia, Francesco Ambrosoli». Il matrimonio precedente sciolto dalla Sacra Rota - Sono uscite alcune anticipazioni sul tema dell'incontro nel salotto tv: al centro ci sarà la relazione con ... leggo.it
Simona Tagli: “La data era fissata ma non mi sposo più. Nella vita ho fatto anche voto di castità” x.com
CHI in edicola con Simona tagli e Giorgia Ambrosoli massmedia comunicazione #magazine #press - facebook.com facebook