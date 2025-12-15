Simeone ha conquistato Torino dentro e fuori dal campo | ora il Toro non può più farne a meno Tuttosport

Simeone ha saputo conquistare Torino sia sul campo che nella vita quotidiana, diventando un pilastro imprescindibile per il Torino. Con il suo carattere carismatico e le sue prestazioni decisive, si è affermato come un leader naturale, rafforzando il legame con la tifoseria e diventando un punto di riferimento per la squadra e la città.

Scrive Tuttosport: " Il Torino si gode Simeone. E se lo gode anche il popolo granata, a cui è bastato poco tempo per imparare a conoscerlo e apprezzarlo non solo come calciatore, ma anche come uomo fuori dal campo. Il Cholito si è avvicinato al mondo granata con grande umiltà, facendolo a 360 gradi: ha cercato di comprenderne la storia, i valori e di vivere il più possibile anche la sua nuova città. Le visite a Superga, spesso in compagnia dei familiari, lo dimostrano chiaramente".

