‘Silenzio Stampa’ come rifugio per un Fiore inedito

Il ‘Fiore’ si trova in una fase critica della sua storia, attualmente ultimo in Serie A con soli sei punti e senza vittorie nelle prime quindici giornate. Una situazione senza precedenti che ha generato molte voci e riflessioni, mentre il club cerca di trovare una via d’uscita e ristabilire la sua posizione in campionato.

2025-12-15 13:14:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: l Il ‘Fiore’ si trova in una situazione senza precedenti nella sua storia, ultimo in Serie A con soli sei punti e senza vittorie nelle prime quindici giornate di un campionato in cui è anche la peggiore difesa con 26 gol subiti. Nessuna squadra nella storia della Serie A ha salvato la categoria senza aver vinto una sola partita nelle prime 15 giornate. Mai nella storia il Fiore aveva totalizzato così pochi punti in questa fase della competizione. Impossibile battere l’Hellas Verona (1-2) questa domenica nel duello tra le ultime due qualificazioni. Justcalcio.com Crisi Fiorentina, club in silenzio stampa e in ritiro fino a data da destinarsi - facebook.com facebook Fiorentina, news di oggi live: dopo Verona squadra in ritiro e silenzio stampa #SkySport #Fiorentina #Vanoli x.com