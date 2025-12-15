SIISL e fascicolo sociale del cittadino | la nuova carta d’identità digitale del lavoratore italiano

Dal 31 ottobre 2025 entrerà in vigore il nuovo fascicolo sociale del cittadino, una carta d’identità digitale che rappresenta il profilo professionale unico di ogni lavoratore italiano. Questa innovazione mira a semplificare la gestione delle informazioni lavorative, offrendo un accesso immediato e sicuro ai dati relativi alla carriera e alle competenze del lavoratore.

