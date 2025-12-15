Siena la famiglia Bravi fa una donazione all’ospedale E regala anche l’albero di Natale
La famiglia Bravi di Siena ha effettuato una donazione all’ospedale in memoria della signora Maria Teresa, sostenendo il reparto di Malattie dell’apparato respiratorio e l’azienda ospedaliero-universitaria senese. Un gesto di generosità che evidenzia l’importanza del sostegno alla sanità e alla comunità locale in un momento di particolare significato natalizio.
Siena, 15 dicembre 2025 – Un bellissimo gesto quello da parte della famiglia Bravi in ricordo della signora Maria Teresa nei confronti del reparto di Malattie dell’apparato respiratorio e dell’azienda ospedaliero-universitaria senese. La famiglia ha deciso di effettuare una donazione a supporto delle attività dell’unità operativa complessa diretta dalla professoressa Elena Bargagli, e con l’avvicinarsi delle festività natalizie ha donato anche un albero di Natale, che contribuirà a rendere più accogliente gli ambienti del reparto durante il periodo delle festività. Ad accogliere la famiglia per il bellissimo gesto, oltre alla professoressa Bargagli e al coordinatore infermieristico Rodrigo Lopez, il personale di Malattie dell’apparato respiratorio e della Chirurgia toracica e trapianto di polmone, che hanno ringraziato per la vicinanza e l’affetto dimostrati. Lanazione.it
