A Siena, i ‘cittini’ si preparano all’accensione dell’albero di Natale, un evento che coinvolge bambini e adulti. In occasione delle festività, i più piccoli non solo esprimono i loro desideri a Babbo Natale, ma imparano anche importanti nozioni di primo soccorso, contribuendo a diffondere consapevolezza e solidarietà nella comunità.

© Lanazione.it - Siena, i ‘cittini’ accendono l’albero di Natale. E imparano a salvare le persone

Siena, 15 dicembre 2025 – “Caro Babbo Natale, visto che quest’anno sono stata brava mi porti una bambola”, scrive a stampatello una bambina nel foglio che verrà poi messo nella cassetta rossa delle lettere e fatto recapitare a Santa Klaus. “Per favore vorrei una bici. E un geco finto che si arrampica sui muri”, si legge in un altro messaggio scritto con il pennarello rosso. C’è la ressa dei cittini delle Contrade al tavolo di Babbo Natale allestito dal coordinamento dei gruppi piccoli delle 17 Consorelle che ieri si sono ritrovati in Piazza per giocare. Ma soprattutto per accendere l’albero nel Cortile del Podestà. Lanazione.it

