Sidney | Fassino L’antisemitismo è una piaga terribile

Piero Fassino TORINO – "Terribile attentato contro la comunità ebraica di Sidney con oltre 10 vittime e decine di feriti. L'antisemitismo è una piaga terribile che non può essere giustificato o tollerato in alcun modo e richiede una reazione democratica ferma ed esplicita". È quanto ha scritto sul suo account ufficiale X il deputato Piero Fassino (Pd), ex sindaco di Torino.