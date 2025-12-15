Giuseppe Buonerba, amministratore delegato di Api Raffineria di Ancona, illustra la fase attuale dello stabilimento falconarese, caratterizzata da piena operatività e rinnovato dinamismo, mantenendo saldi i principi di sicurezza, rispetto ambientale e sviluppo sostenibile.

© Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza, ambiente e sviluppo i capisaldi"

Giuseppe Buonerba, amministratore delegato di Api Raffineria di Ancona. Che fase sta vivendo lo storico stabilimento falconarese? "Una fase di piena operatività e rinnovato dinamismo. In un mondo segnato da forti cambiamenti assicurare la continuità delle forniture energetiche significa proteggere il benessere delle persone e la competitività del sistema produttivo del Paese". Com’è cresciuta, come crescerà l’azienda? "Api nasceva a Falconara nel 1933. Grazie alla visione e al coraggio imprenditoriale della famiglia Brachetti Peretti un deposito di carburanti è stato trasformato nel principale gruppo industriale privato del Paese. Ilrestodelcarlino.it

Introduction to Information Technology Training Introduction Video

"Sicurezza, ambiente e sviluppo i capisaldi" - Giuseppe Buonerba, amministratore delegato di Api Raffineria di Ancona. msn.com