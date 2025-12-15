Sicura compie un anno | l’azienda pisana guarda al futuro ampliando l’offerta antiallagamento

Sicura celebra un anno di attività, consolidando la sua presenza sul territorio italiano. Specializzata in soluzioni antiallagamento, l’azienda pisana si prepara a espandere ulteriormente la propria offerta, puntando all’innovazione e alla tutela di abitazioni, attività commerciali e strutture produttive contro i rischi di allagamento.

Attualmente SICURA opera su tutto il territorio italiano, proponendo soluzioni tecniche studiate per abitazioni, esercizi commerciali e strutture produttive. In questo primo anno di attività, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di prodotti affidabili e su un servizio di consulenza mirato. Pisatoday.it

