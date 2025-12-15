Sicilia Express da domani la vendita dei biglietti online

Da domani sarà possibile acquistare online i biglietti per il treno Sicilia Express, dopo il rinvio deciso dalla Regione. La vendita, inizialmente prevista per lo scorso sabato, è stata posticipata al 16 dicembre a causa di un disallineamento tecnico nei sistemi di vendita, di cui la Regione si è dissociata.

© Feedpress.me - Sicilia Express, da domani la vendita dei biglietti online La Regione interviene con una nota per spiegare la decisione di posticipare l'apertura delle vendite dei biglietti del treno Sicilia Express, spostate dal sabato scorso a domani 16 dicembre, precisando «di non avere alcuna responsabilità diretta nel disallineamento tecnico dei sistemi di vendita che ha reso necessario lo slittamento dell'avvio delle prenotazioni.

Non decolla la vendita dei biglietti del Sicilia Express, è polemica sul treno delle feste “sconfitta nella lotta la caro voli” - La vendita dei biglietti è slittata da sabato 13 a martedì 16 e il Codacons attacca "Basta toni trionfalistici, è il treno che segna la sconfitta nella lotta al caro voli" ma la Regione replica ribade ... blogsicilia.it

Il Sicilia express per i consumatori è inaccettabile come principio, si rischia di normalizzare che per tornare in Sicilia si debba affrontare, nel 2025, un viaggio di 24 ore stipati in un convoglio di "pendolari" - facebook.com facebook

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia Slitta il "ticket day" Sicilia express, problema tecnico alla piattaforma. I biglietti del treno che riporta i fuorisede a casa non si potranno acquistare prima di martedì sedici x.com