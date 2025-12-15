Sicilia Express da domani la vendita dei biglietti online
Da domani sarà possibile acquistare online i biglietti per il treno Sicilia Express, dopo il rinvio deciso dalla Regione. La vendita, inizialmente prevista per lo scorso sabato, è stata posticipata al 16 dicembre a causa di un disallineamento tecnico nei sistemi di vendita, di cui la Regione si è dissociata.
La Regione interviene con una nota per spiegare la decisione di posticipare l’apertura delle vendite dei biglietti del treno Sicilia Express, spostate dal sabato scorso a domani 16 dicembre, precisando «di non avere alcuna responsabilità diretta nel disallineamento tecnico dei sistemi di vendita che ha reso necessario lo slittamento dell’avvio delle prenotazioni. I l servizio di biglietteria. Feedpress.me
