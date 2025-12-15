Sicilia ex Pip il governo interviene sull’aumento dell’orario di lavoro

Il governo interviene sulla questione degli ex Pip in Sicilia, annunciando la possibilità di ampliare ulteriormente l’orario di lavoro degli enti coinvolti. La questione, che riguarda la stabilizzazione dei lavoratori, si trova ora in una fase cruciale dopo l’avvio del processo di regolarizzazione all’inizio della legislatura.

Schifani: «Gli enti potranno ampliare ulteriormente l'impiego». La lunga vicenda degli ex Pip entra in una fase decisiva dopo il processo di stabilizzazione avviato all'inizio dell'attuale legislatura. Il governo regionale ha infatti presentato un emendamento alla legge di Stabilità 2026-2028 con l'obiettivo di migliorare le condizioni lavorative dei 1.853 dipendenti part-time oggi in forza alla Servizi Ausiliari Sicilia (Sas). I contenuti dell'emendamento. I dettagli della proposta sono stati illustrati dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante un incontro con le organizzazioni sindacali svoltosi a Palazzo d'Orléans.

