Un incidente con una BMW rubata si trasforma in un episodio inaspettato quando il conducente, Calvin Curtis Johnson, si giustifica con humor improbabile, affermando di essere stato teletrasportato dagli X-Men. Il video dell'incidente, avvenuto lungo la strada, mostra Johnson che, subito dopo lo schianto, nega ogni coinvolgimento, sostenendo di non sapere come sia finito alla guida della vettura.

Pizzicato da un agente di polizia a bordo strada dove si era appena schiantato con una Bmw decappottabile di cui era stato denunciato il furto, il trentaseienne Calvin Curtis Johnson ha allargato le braccia giurando disperato: « Non so come sono finito lì alla guida. Sono stato teletrasportato dagli alieni ». Ricoverato in ospedale per alcune marginali ferite riportate nell’incidente Johnson ha voluto verbalizzare sotto giuramento alla polizia la stessa versione fornita per strada: «Dove ho preso quell’auto? Non ne ho la minima idea. Mi sono trovato alla guida all’improvviso teletrasportato come accade agli X-Men. Open.online

