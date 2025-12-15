Si ribalta con l' auto in Trentino | giovane veronese al Pronto Soccorso

Un incidente stradale ha coinvolto un giovane di 25 anni originario di Verona, che si è ribaltato con l'auto nel pomeriggio di domenica in Trentino. L'incidente ha richiesto l'intervento del Pronto Soccorso, dove il ragazzo è stato trasportato per le cure del caso.

© Veronasera.it - Si ribalta con l'auto in Trentino: giovane veronese al Pronto Soccorso Un 25enne originario della provincia di Verona, è lo sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica in Trentino. Come spiegano i colleghi di TrentoToday, erano circa le 16.30 del 14 dicembre, quando l'auto è uscita autonomamente di strada lungo passo San. Veronasera.it Scusa giovane, porco ... (bestemmie in veneto) Si ribalta con l'auto: paura per una giovane a Pontecorvo - L'incidente è successo nel tardo pomeriggio di oggi, 13 novembre 2025, in viale Dante Alighieri. ilmessaggero.it Scontro auto - moto in città: un 20enne finisce sull'asfalto. Soccorsi in azione, il giovane trasportato in ospedale - Un incidente stradale, che ha visto coinvolte un'auto e una moto, si è verificato poco dopo mezzogiorno in via Pedrotti, a Trento. ildolomiti.it

Jeep si ribalta, a bordo due ottantenni. I vigili del fuoco sul posto insieme ai soccorsi sanitari. Qui l’articolo https://genovaquotidiana.com/2025/12/14/auto-si-ribalta-su-una-sterrata-a-neppiane-due-feriti-interviene-anche-lelisoccorso/ - facebook.com facebook

Incidente stradale nel Foggiano, auto esce fuori strada e si ribalta: c'è una vittima x.com