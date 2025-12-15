Si ribalta con l' auto in Trentino | giovane veronese al Pronto Soccorso

Un incidente stradale ha coinvolto un giovane di 25 anni originario di Verona, che si è ribaltato con l'auto nel pomeriggio di domenica in Trentino. L'incidente ha richiesto l'intervento del Pronto Soccorso, dove il ragazzo è stato trasportato per le cure del caso.

Un 25enne originario della provincia di Verona, è lo sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica in Trentino. Come spiegano i colleghi di TrentoToday, erano circa le 16.30 del 14 dicembre, quando l'auto è uscita autonomamente di strada lungo passo San. Veronasera.it

