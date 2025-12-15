Si fingevano carabinieri per derubare anziani soli in casa | nei guai 21 persone la capobanda era una 96enne Il video
Un'indagine dei Carabinieri di Milano ha smantellato un'organizzazione criminale che si spacciava per carabinieri per truffare anziani soli, portando al coinvolgimento di 21 persone. La capobanda, una donna di 96 anni, coordinava le operazioni, che hanno fruttato un bottino di circa 2,5 milioni di euro.
Il valore di tutta la merce rubata sarebbe pari a circa 2,5 milioni di euro. Indagini condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano. Fanpage.it
Si fingevano carabinieri per derubare gli anziani: 5 arresti a Cuneo
Si fingevano carabinieri per derubare gli anziani, 21 indagati - Cosa c'è di più rassicurante per un anziano, spesso solo, della figura di un carabiniere che si presenta a casa. msn.com
Truffe agli anziani tra Milano e Brianza: sgominata la banda del “finto carabiniere” - Si fingevano carabinieri per entrare nelle case degli anziani e derubarli in pochi minuti. ilnotiziario.net
https://www.lavocedibolzano.it/si-fingevano-agenti-della-polizia-postale-per-svuotare-i-conti-correnti-di-cittadini-ignari-ma-il-loro-piano-e-stato-interrotto-grazie-allintervento-dei-carabinieri-di-racines-quattro-persone-sono/ - facebook.com facebook
Si fingono #tecnici di una #società idrica e derubano un’ #anziana #carabinieri #SantaCrocesullArno x.com