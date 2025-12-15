Si è presentato come Henry Shovlin cappello basso e si è seduto in un angolo | Kimi Antonelli corre una gara di kart in incognito

In un contesto di corse e incontri tra celebrità, Kimi Antonelli ha partecipato a una gara di kart in incognito, presentandosi come Henry Shovlin. La pista di Milton Keynes, nota per accogliere piloti e star del cinema, si anima di presenza di figure come Sergio Perez, Isack Hadjar e Tom Cruise, creando un’atmosfera di sorpresa e mistero.

Sergio Perez, Isack Hadjar, ma anche star del cinema e dello spettacolo come Tom Cruise. Sono soltanto alcuni dei nomi a cui la Daytona di Milton Keynes, pista di go-kart vicino alla sede della Red Bull, è abituata a ospitare. E sabato – nonostante la forte pioggia – si è presentato anche Henry Shovlin. Agli appassionati maniacali di Formula 1 forse il cognome dirà qualcosa: Andrew Shovlin è infatti il direttore tecnico di pista della Mercedes. Ma Henry Shovlin era in realtà Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano che al suo primo anno in Formula 1 su Mercedes ha chiuso al settimo posto nella classifica piloti. Ilfattoquotidiano.it

