Gli scienziati hanno confermato la scoperta di TOI-561 b, un pianeta roccioso orbitante fuori dal sistema solare con un’atmosfera spessa. Questa scoperta, ottenuta grazie al telescopio Webb, mette in discussione le teorie esistenti sui pianeti vicini alle loro stelle e apre nuove prospettive nello studio dei mondi extrasolari.

Si chiama TOI-561 b ed è un pianeta roccioso pizzicato da Webb fuori dal sistema solare: la sua esistenza ci sfida

Gli scienziati hanno appena confermato una scoperta straordinaria: un pianeta roccioso fuori dal sistema solare possiede un’atmosfera spessa, sfidando tutto quello che si pensava di sapere sui mondi che orbitano troppo vicino alle loro stelle. È la prima volta che si ottengono prove così convincenti su un pianeta di questo tipo. Il protagonista di questa storia si chiama TOI-561 b ed è un mondo estremo situato a circa 280 anni luce dalla Terra. Orbita attorno a una stella vecchia di 10 miliardi di anni, un vero fossile cosmico. Il pianeta è una super-Terra, poco più grande del nostro mondo, ma con una caratteristica bizzarra: completa un’intera orbita in appena 11 ore. Cultweb.it

Toi-561b, una super Terra con atmosfera - 561 b suggeriscono che l'esopianeta sia circondato da uno spesso strato di gas sopra un oceano magmatico globale. media.inaf.it