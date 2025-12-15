' Sherlock Holmes | il musical' Neri Marcorè nei panni del detective più famoso del mondo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 e sabato 20 al Teatro Nuovo, Neri Marcorè porta in scena

Immagine generica

Venerdì 19 e sabato 20 al Teatro Nuovo arriva Neri Marcorè con ben tre repliche di 'Sherlock Holmes: il musical', per la regia Andrea Cecchi. Un’entusiasmante avventura con Marcorè che interpreta il più celebre detective di tutti i tempi accompagnato da un cast di oltre venti eccezionali. Ferraratoday.it

Trailer Sherlock Holmes - Il musical

Video Trailer Sherlock Holmes - Il musical

Sherlock Holmes – Il Musical con Neri Marcorè a Bari: una serata tra misteri e atmosfere vittoriane - Il Musical, con Neri Marcorè nei panni del detective più celebre della letteratura ... cinemio.it

Neri Marcorè sarà Sherlock Holmes in un musical teatrale - Neri Marcorè si calerà nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, alla guida di un cast di oltre venti performer, in "Sherlock Holmes: Il Musical", lo spettacolo teatrale per la regia di ... ansa.it