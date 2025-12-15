Sgambetto della MoRe E’ la Kerakoll a cadere

Nel campionato di Serie B maschile di pallavolo, si registrano nuove sorprese con la capolista Kerakoll Sassuolo che viene fermata dalla Mo. Questa sfida inattesa modifica le gerarchie e accende ulteriormente l'interesse per il torneo.

Continuano le sorprese nel campionato di B maschile di pallavolo, con la capolista Kerakoll Sassuolo che si fa sorprendere dalla Mo.Re. Anderlini che vince 3-1 (2927 1925 2624 2826) portando a casa tutti e tre i set conclusi ai vantaggi anche grazie al ritrovato Andrea Sanguanini, autore di 21 punti, dirottato dalla CONAD Reggio Emilia di A3, dove giocava pochino. Con questo risultato la Kerakoll viene raggiunta in testa dalla Beca Tensped Spezzanese, che batte nettamente a domicilio il temuto Vero Volley Monza per 3-0 (2519 2927 2725) con Alessandro Bartoli, 21 punti, e Matteo Bertoli 17 ancora una volta trascinatori della formazione giallonera: nell’altro derby di giornata la Tecnoarmet Soliera 150 non ha pietà dei problemi del Modena Volley, centrando un successo per 3-0 (2515 2515 2522) che è una boccata d’ossigeno per i solieresi, ed un bruttissimo segnale per i giovani di Zanni. Ilrestodelcarlino.it

