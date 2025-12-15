sfrecciamo per un sorriso | 200 babbi natale in moto portano gioia ai piccoli pazienti del policlinico di milano

Un evento di beneficenza ha coinvolto 200 Babbi Natale in moto, portando gioia ai piccoli pazienti del Policlinico di Milano. L'iniziativa, intitolata “Sfrecciamo per un sorriso”, ha visto motori, colori e sorrisi animare i reparti di Pediatria, grazie all'organizzazione della Fondazione Francesca Rava e del gruppo “GGfriends”.

© Milanotoday.it - “sfrecciamo per un sorriso”: 200 babbi natale in moto portano gioia ai piccoli pazienti del policlinico di milano . (Milano, 14 dicembre) - Un’esplosione di colori, motori e sorrisi ha animato questa mattina i Reparti di Pediatria del Policlinico di Milano con l’evento di beneficenza “Sfrecciamo per un sorriso: motori, bimbi e magia”, organizzato dalla Fondazione Francesca Rava insieme al gruppo “GGfriends” e. Milanotoday.it “sfrecciamo per un sorriso”: 200 babbi natale in moto portano gioia ai piccoli pazienti del policlinico di milano - Evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Francesca Rava e “GGfriends”, con il Patrocinio del Comune di Milano. milanotoday.it

Al Policlinico 300 Babbi Natale in moto consegnano i regali ai bambini ricoverati - Sono arrivati in 300, in sella alle loro moto, i Babbi Natale che hanno attraversato Milano domenica mattina per portare un sorriso sul volto dei bambini ricoverati al Policlinico. milanotoday.it

L’evento ‘Sfrecciamo per un sorriso' organizzato da Fondazione Rava - facebook.com facebook