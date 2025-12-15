Sfiorata la collisione in volo uno dei due aerei aveva il trasponder spento | poteva essere una tragedia

Due aerei sono quasi scontrati nei cieli dei Caraibi a causa del trasponder spento di uno di essi. Solo interventi di emergenza hanno evitato una tragedia: un Airbus JetBlue decollato da Curacao e un aereo cisterna statunitense sono stati coinvolti in una manovra di emergenza per scongiurare il peggio.

© Cityrumors.it - Sfiorata la collisione in volo, uno dei due aerei aveva il trasponder spento: poteva essere una tragedia Soltanto una manovra improvvisa e d’emergenza ha evitato che nei cieli sopra i Caraibi due aerei si scontrassero in volo a causa dell’assenza del segnale da parte di uno dei due velivoli Un Airbus A320 della compagnia statunitense JetBlue, decollato da Curacao, nei Caraibi, e diretto all’aeroporto JFK di New York, è stato costretto a interrompere la fase di salita e a effettuare manovre difensive per evitare una possibile collisione con un aereo cisterna dell’Aeronautica degli Stati Uniti. I due velivoli si sarebbero trovati alla stessa quota e su rotte convergenti, a una distanza stimata tra i 4 e i 9 chilometri, in uno spazio aereo regolarmente attraversato da voli commerciali. Cityrumors.it ?? COLLISIONE SFIORATA NEI CIELI DI SPAGNA - ?? Voli Ryanair 724 e Ryanair 1192 Incidente aereo sfiorato, volo JetBlue evita collisione con un Boeing militare Usa - Un volo JetBlue 1112 proveniente dalla piccola nazione caraibica di Curaçao venerdì ha interrotto la sua salita per evitare una collisione con un aereo ... lapresse.it

