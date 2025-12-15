Sette indagati per maxi traffico di cocaina residenti a Parma

Sette residenti nella provincia di Parma sono coinvolti in un'importante operazione dei Carabinieri di Foggia, che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare per un maxi traffico di cocaina. L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, ha messo in luce un vasto giro di droga, con complessivi 24 indagati coinvolti.

Sette persone residenti in provincia di Parma sono finite al centro di una maxi indagine dei Carabinieri della Compagnia di Foggia, coordinata dalla Procura della Repubblica dauna, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 indagati. Diciannove di loro. Parmatoday.it Traffico illecito di rifiuti, arresti in sette regioni Traffico di droga sull'asse Veneto-Francia: maxi inchiesta della Polizia, 54 indagati e 4 arresti - Maxi operazione antidroga tra Veneto e Francia: 4 arresti e 54 indagati per traffico internazionale di stupefacenti. nordest24.it Traffico di droga, maxi sequestro a Torino, sigilli ai beni di un 47enne e alla sua rete di appoggio - Ricostruito un patrimonio ritenuto frutto di attività illecite La polizia di stato di Torino ha eseguito un sequestro patrimoniale nei confronti di un trafficante di droga originario del Barese e da a ... msn.com Forio d’Ischia, sette tra consiglieri ed ex consiglieri indagati per falso ideologico | https://shorturl.at/Br9t1 - facebook.com facebook Bus precipitato a Mestre, il guardrail causò la strage: indagati sette dirigenti comunali x.com