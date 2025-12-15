Sesto Fiorentino incendio nella notte | in fiamme tre auto

Nella notte, un incendio ha interessato tre auto a Sesto Fiorentino. I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle 04:20 in Viale Ariosto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo per contenere i danni e prevenire ulteriori conseguenze.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 04:20 nel Comune di Sesto Fiorentino in Viale Ariosto, in seguito a un incendio autovetture.Sul posto è stata inviata una squadra con il supporto di un’autobotte e hanno provveduto a effettuare lo spegnimento dell’incendio che ha. Firenzetoday.it

