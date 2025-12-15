Sesto Fiorentino incendio nella notte | in fiamme tre auto

Nella notte, un incendio ha interessato tre auto a Sesto Fiorentino. I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle 04:20 in Viale Ariosto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo per contenere i danni e prevenire ulteriori conseguenze.

© Firenzetoday.it - Sesto Fiorentino, incendio nella notte: in fiamme tre auto I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 04:20 nel Comune di Sesto Fiorentino in Viale Ariosto, in seguito a un incendio autovetture.Sul posto è stata inviata una squadra con il supporto di un’autobotte e hanno provveduto a effettuare lo spegnimento dell’incendio che ha. Firenzetoday.it Sesto Fiorentino: incendio devasta un capannone all'Osmannoro Rogo fra le case divora tre auto in sosta - SESTO FIORENTINO: Paura nella notte per l'incendio divampato fra le palazzine: colpiti veicoli parcheggiati in strada. toscanamedianews.it

Incendio a Sesto Fiorentino, tre auto in fiamme in viale Ariosto - I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle 4:20 nel comune di Sesto in viale Ariosto, in seguito ad un incendio autovetture. 055firenze.it

In #A11 coda verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola #viabiliTOS x.com

La Restanza Sesto Fiorentino 19 dicembre | ore 21 SHED626 | Galleria Nazioni Unite 3 Segnaliamo la proiezione di La Restanza, un documentario che racconta il valore del restare: abitare i territori, costruire comunità, immaginare nuovi futuri Un r - facebook.com facebook