Sesto Fiorentino | distrutte dalle fiamme nella notte 3 auto sul viale Ariosto

Nella notte, tre auto sono state distrutte dalle fiamme sul viale Ariosto a Sesto Fiorentino. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4.30 per domare l’incendio che ha coinvolto le autovetture, causando ingenti danni. L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e avviato le indagini delle autorità locali.

© Firenzepost.it - Sesto Fiorentino: distrutte dalle fiamme nella notte 3 auto sul viale Ariosto