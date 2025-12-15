Sesta edizione del premio Federico Caffè per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado

La sesta edizione del Premio Federico Caffè, rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, è stata annunciata dallo Spi-Cgil di Pescara. Organizzato in collaborazione con diverse realtà, tra cui la fondazione Feltrinelli, il premio intende promuovere il dibattito e la riflessione sui temi economici e sociali tra i giovani.

Lo Spi-Cgil di Pescara ha annunciato la sesta edizione del premio Federico Caffè, organizzato in collaborazione con Oscar Buonamano (coordinatore del premio), la Scuola di cittadinanza europea della fondazione Feltrinelli e gode del patrocinio del comune, della provincia e dell'ordine dei.

I partecipanti dovranno elaborare la stesura di un saggio sul tema: Le disuguaglianze e la crisi della democrazia.

